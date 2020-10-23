Центробанк: снижение ВВП РФ в 2020 году составит 4-5%

Банк России улучшил прогноз по динамике российского ВВП на 2020 год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, по оценке ЦБ, сокращение в текущем году составит 4-5%, а не 4,5-5,5%, как предполагалось ранее. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта, пояснили в ЦБ.

В 2021 году Банк России прогнозирует восстановительный рост на 3-4%, что несколько хуже прежнего прогноза. В 2022-2023 годах ВВП вырастет на 2,5-3,5% и 2-3% соответственно.

ЦБ также повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году до $53 млрд с $25 млрд, в 2021 году - до $35 млрд с $25 млрд. В 2022 году Центробанк ожидает оттока капитала на уровне $20 млрд, в 2023 году — $15 млрд.

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