«Нафтогаз-Украины» поддержал расширение санкций против «Севпотока — 2»

Компания «Нафтогаз-Украины» поддержала расширение санкций США против «Северного потока — 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компания выразила готовность и в дальнейшем сотрудничать со своими «партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах», чтобы не допустить завершения строительства газопровода.

«Нафтогаз» поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против «Северного потока — 2». Сегодня Государственный департамент обнародовал новые инструкции по применению санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладочным судам, привлечённым к строительству «Северного потока — 2», — указано в заявлении украинской компании.

20 октября CША расширили санкции в отношении судов, которые ведут работы по строительству газопровода «Северный поток — 2».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дали месяц: США предупредили о новых санкциях против «Северного потока — 2»

— США включили новые компании в санкционный список по «Северному потоку — 2»

— В Совфеде заявили о решимости России продолжать строить «Северный поток — 2»