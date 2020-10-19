Глава ФРС рассказал о рисках при введении цифрового доллара

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в вопросе выпуска цифровой валюты для Соединенных Штатов важнее «сделать все правильно, чем быть первыми», передает Reuters.

По словам Пауэлла, американские власти обращают внимание не только на потенциальные выгоды введения цифровой валюты, но также на возможные риски, и на то, как валюта может повлиять на ряд критически важных вопросов.

Глава ФРС отметил необходимость защиты цифровой валюты от кибератак, подделок и мошенничества.

ФРС еще не приняла решение по выпуску цифровой валюты, рассказал Пауэлл, уточнив, что в настоящее время регулятор активно изучает перспективы в партнерстве с другими центральными банками и Банком международных расчетов.

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