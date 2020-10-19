Рубль падает к доллару и евро

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Евро и доллар растут к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Доллар повышается на 12 копеек, до 78,06 руб.

Евро растет на 9 копеек, до 91,32 руб.

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