Источник рассказал, почему «Яндекс» и «Тинькофф» не договорились о покупке

«Яндекс» и «Тинькофф» не договорились о покупке банка холдингом из-за разного видения сделки: «Яндекс» хотел провести поглощение, а основной акционер группы Олег Тиньков видел ее как слияние, чтобы сохранить руководство бизнесом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров.

«Тиньков хотел провести сделку в форме слияния, чтобы потом участвовать в управлении бизнесом. В «Яндексе» же хотели полностью выкупить компанию и самим принимать все решения», — сказал источник.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» и «Яндекс» не смогли договориться по сделке о продаже банка и завершили переговоры.

До этого сообщалось, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки должен составить около $5,48 млрд. После этих известий акции «Яндекса» стали расти в цене и днем 23 сентября обновили исторический максимум: цена бумаг подорожала на 12,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 5 тыс. 496 руб. за акцию на торгах Московской биржи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Тинькофф» и «Яндекс» прекратили переговоры о покупке

— Акции «Яндекс» и «TCS Group» упали после отмены сделки