Акции «Яндекс» и «TCS Group» упали после отмены сделки

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group и акции «Яндекса» упали в цене после объявления о том, что сделка по продаже банка интернет-холдингу не состоится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.

ГДР TCS Group упали на 7,1%, до 1754,8 рубля за штуку, акции «Яндекса» — на 4,1%, до 4560,2 рубля за бумагу.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» и «Яндекс» не смогли договориться по сделке о продаже банка и завершили переговоры.

До этого сообщалось, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки должен составить около $5,48 млрд. После этих известий акции «Яндекса» стали расти в цене и днем 23 сентября обновили исторический максимум: цена бумаг подорожала на 12,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 5 тыс. 496 руб. за акцию на торгах Московской биржи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Акции «Яндекса» подросли на фоне сообщений о покупке Тинькофф банка

— Тиньков рассказал о возможной сделке с «Яндексом»

— «Тинькофф» и «Яндекс» прекратили переговоры о покупке