Акции «Яндекс» и «TCS Group» упали после отмены сделки
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group и акции «Яндекса» упали в цене после объявления о том, что сделка по продаже банка интернет-холдингу не состоится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.
ГДР TCS Group упали на 7,1%, до 1754,8 рубля за штуку, акции «Яндекса» — на 4,1%, до 4560,2 рубля за бумагу.
Ранее стало известно, что «Тинькофф» и «Яндекс» не смогли договориться по сделке о продаже банка и завершили переговоры.
До этого сообщалось, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки должен составить около $5,48 млрд. После этих известий акции «Яндекса» стали расти в цене и днем 23 сентября обновили исторический максимум: цена бумаг подорожала на 12,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 5 тыс. 496 руб. за акцию на торгах Московской биржи.
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