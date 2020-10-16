ФАС согласовала двум производителям предельную цену на «Фавипиравир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на препарат для лечения коронавируса фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами комиссии Министерства здравоохранения России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей.

По данным ФАС, если сейчас в аптеках Москвы фавипиравир стоит 11 320 — 16 306 рублей, то после регистрации его предельной отпускной цены максимальная стоимость препарата в рознице опустится до 6 875 рублей (включая НДС, стоимость упаковки с 50 таблетками).

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