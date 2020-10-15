ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей встречи в четверг подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

«Основными направлениями нашего партнерства станут социально-экономическое развитие региона и повышение доступности ипотечного кредитования в области», - заявил Фрадков.

Он напомнил, что ПСБ работает на Урале уже много лет и за это время банк стал активным участником происходящих в области важнейших изменений.

«Уверен, что подписанные соглашения дадут старт новым приоритетным инвестиционным проектам области и будут способствовать улучшению социально-экономического климата на Урале. Наше партнерство будет направлено и на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и на предоставление населению привлекательных банковских продуктов», – прокомментировал итоги встречи Фрадков.

Куйвашев особо выделил роль ПСБ как опорного банка для реализации гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.

«Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк активно включился в реализацию антикризисных мер, принятых в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Закономерным продолжением нашей совместной деятельности стало подписание соглашений о сотрудничестве», — констатировал губернатор.

В поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе, говорится, что в рамках подписанного ипотечного соглашения сотрудники ОПК и бюджетных организаций смогут кредитоваться на максимально комфортных и доступных условиях – по собственной программе Банка «Семейная ипотека» от 3,99% годовых, по «Госпрограмме 2020» - от 5,85%.

По другим же ипотечным продуктам банк предоставит скидку к рыночной процентной ставке в размере до 0,8%.

Стороны также договорились укреплять государственно-частное партнерство.

Кроме того, ПСБ рассматривает и возможность финансирования новых проектов строительных компаний региона.