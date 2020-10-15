Рестораторы поддержали указ об идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду

Никита Чикунов Эксклюзив

Система идентификации посетителей по QR-коду позволит столичным заведениям избежать закрытия. Об этом «Газете.Ru» заявила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

«Это отличное решение. На данном этапе, пожалуй, самое удачное из тех, что были. Оно позволяет не только избежать закрытия заведений, но и контролировать заболеваемость. Городские власти обсуждали этот вопрос с владельцами баров и ночных клубов. Совместно пришли к выводу, что этот способ – самый безболезненный для бизнеса и гостей», — сказала она.

По словам предпринимательницы, внедрять подобную систему уже начали в Южной Корее и Японии.

«Хорошо, что мы идем по такому пути, а не по пути Нидерландов, где с сегодняшнего дня закрыли все рестораны. Не по пути Ростова, где полностью закрыты ночные клубы. Не по пути Парижа, где людей в тетрадку записывают», — заключила Татулова.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров также поддержал указ столичных властей.

«Такую меру нужно было вводить с самого начала. В Австрии уже давно так делают. Никаких дополнительных затрат не нужно. Заведению высылают QR-код, который потом наклеиваются на дверь. Через этот код отмечаются люди», — подчеркнул он.

Ранее власти Москвы ввели обязательную регистрацию для всех посетителей ночных клубов, баров и дискотек. При входе в такие заведения с полуночи до 6 часов утра каждый гость будет обязан отсканировать специальный QR-код.

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