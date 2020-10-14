Орешкин призвал власти минимизировать налоговые изменения
Карина Казанцева
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Властям нужно свести к минимуму на ближайшие годы изменения в налоговом законодательстве, чтобы обеспечить стабильные инвестиционные условия, заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. Об этом пишет ТАСС.
«В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы в том числе изменения налогового законодательства», — сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что предсказуемость и стабильность являются ключевыми условиями для инвесторов.
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