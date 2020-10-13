Правительство направит 940 млрд рублей на выплаты пенсий и пособий

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Российское правительство направит в Пенсионный фонд 941,4 млрд на выплату страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Минфину поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить доклад правительству до 1 февраля 2021 года.

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