Правительство направит 940 млрд рублей на выплаты пенсий и пособий
Валерия Исполатова
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Российское правительство направит в Пенсионный фонд 941,4 млрд на выплату страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, средства будут выделены из резервного фонда кабмина.
Минфину поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить доклад правительству до 1 февраля 2021 года.
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