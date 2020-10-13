В АТОР спрогнозировали сроки восстановления выездного туризма
Сфера выездного туризма в РФ сможет оправиться после экономического шока, вызванного пандемией коронавируса, не ранее 2021 года. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, сообщает ТАСС.
«По выездному туризму, я считаю, что, конечно, восстановление будет только с летнего сезона 2021 г., а говорить о полном восстановлении можно только в 2022 г.», — заявил Горин.
Он добавил, что восстановление въездного туризма в России вряд ли сможет начаться раньше грядущего января.
Россия разрешила гражданам выезжать за рубеж на отдых с 1 августа по ограниченному числу направлений. Ранее границы страны были закрыты из-за пандемии коронавируса.
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