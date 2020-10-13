Медведев: ни один россиянин не должен получать ниже прожиточного минимума

Глава «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на важность гарантирования российским гражданам дохода не менее размера прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в рамках заседания комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов.

«С учетом пандемии нужно ставить вопрос о том, чтобы ни один человек в нашей стране не получал доход ниже величины прожиточного минимума», — подчеркнул Медведев.

Зампред уточнил, что уже давал «некоторые предложения на сей счет», и предложил продолжить обсуждение данного вопроса в ходе подготовки программы партии.

По его словам, для решения по этой теме следует прибегнуть к адресной социальной помощи для отдельных категорий граждан.

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