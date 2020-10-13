РБК: основатель брендов «Довгань» и «Красная линия» Лиллевяли задержан в США

Создатель брендов «Довгань» и «Смак» Герман Лиллевяли задержан в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как уточняется, предпринимателю вменяют мошенничество.

Следствие предполагает, что через инвестиционный холдинг под предлогом предоставления брокерских услуг Лиллевяли расхищал средства клиентов.

Так, консультанты бизнесмена предлагали людям вложиться в акции Apple или Nike, а затем присваивали деньги. Как уточняется, общий ущерб от преступных действий может достигать 9 млрд рублей.

Ранее Лиллевяли был объявлен в международный розыск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск