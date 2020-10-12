В Минтруде заявили об увеличении уровня безработицы в России

Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в стране вырос до 6,4%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в начале пандемии этот показатель составлял 4,7%.

Специалист также рассказал, что число зарегистрированных в центрах занятости населения безработных в марте составляло 3,5 млн человек, в настоящий момент не имеют работы 4,8 млн граждан.

Котяков назвал такую ситуацию на рынке труда достаточно сложной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица до конца 2021 года не должна превышать 4,7%.

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