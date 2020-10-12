Кудрин заявил о необходимости увеличить общий уровень расходов бюджета

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что общий уровень расходов федерального бюджета на трехлетку мог бы быть выше минимум на 500 млрд руб. или на 0,5% ВВП. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Он также отметил, что размер государственной экономической поддержки населению во время пандемии коронавируса составил около 3,9% ВВП.

По его мнению, этот показатель мог бы быть выше на 1,5% — 2%. Кудрин добавил, что такое увеличение не спровоцировало бы осложнений. Справились бы без особых сложностей.

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