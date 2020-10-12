Кудрин заявил о необходимости увеличить общий уровень расходов бюджета
Елизавета Мележенкова
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что общий уровень расходов федерального бюджета на трехлетку мог бы быть выше минимум на 500 млрд руб. или на 0,5% ВВП. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Он также отметил, что размер государственной экономической поддержки населению во время пандемии коронавируса составил около 3,9% ВВП.
По его мнению, этот показатель мог бы быть выше на 1,5% — 2%. Кудрин добавил, что такое увеличение не спровоцировало бы осложнений. Справились бы без особых сложностей.
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