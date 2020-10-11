Новак рассказал, что производство СПГ может вырасти до 25% от мирового рынка

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о перспективе наращивания доли производства сжиженного природного газа на мировом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что к 2025 году Россия сможет производить более 68 млн тонн СПГ в год. При этом министр уточнил, что доля присутствия России на рынке СПГ может вырасти до 25%.

«Россия, уверенно лидирующая в мировом энергетическом секторе по запасам, добыче и экспорту газа, будет активно заниматься удовлетворением мирового спроса на СПГ», — заключил Новак.

Кроме того, он назвал данный вид газа наиболее перспективным наряду с традиционными энергоносителями. По его словам, СПГ может помочь решить актуальную задачу по снижению выбросов парникового газа.

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