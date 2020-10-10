Власти Бишкека оценили ущерб от беспорядков в городе более чем в $200 тысяч

Власти Бишкека предварительно оценили ущерб от прошедших в городе беспорядков в 17 млн сомов ($213 тыс.). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление мэрии киргизской столицы.

Отмечается, что были повреждены семь специальных машин скорой помощи, 12 автобусов и 16 служебных патрульных машин.

Кроме того, в здании мэрии города получили повреждения дорогостоящее серверное оборудование, металлические двери и камеры видеонаблюдения.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста из-за недовольства в связи с прошедшими в Киргизии парламентскими выборами. В результате беспорядков в столице страны пострадали 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы.

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