В Кировоградской области Украины зафиксировали несколько взрывов

Несколько взрывов произошли на территории Кировоградской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

По информации журналистов, звуки взрывов раздались в городе Кропивницкий. Но другие подробности, включая количество взрывов и их точное место, в настоящее время не раскрываются.

Вечером 19 мая мэр города Одессы Геннадий Труханов заявил, что в населенном пункте произошел взрыв. На этом фоне представитель властей призвал граждан оставаться в безопасных местах.

Позже несколько взрывов произошли в городе Харькове. Тогда же на всей территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Утром 20 мая сирены воздушной тревоги сработали во всех регионах Украины. Сначала о возможной опасности предупредили только жителей Сумской и Харьковской областей. Однако в 9:59 мск особый режим ввели и в других областях страны.

В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на собственные источники заявил, что российские военные нанесли удар по ангарам в городе Очакове. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко прятали здесь одну из предоставленных им американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее российские бойцы поразили склад с западными ракетами недалеко от города Одессы.