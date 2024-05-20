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Пятничный имам Тебриза сделал последний звонок после крушения вертолета

Tasnim: имам Тебриза был жив в течение часа после крушения вертолета Раиси

Пятничный имам города Тебриз Али Але Хашем был жив примерно в течение часа после крушения президентского вертолета, так как сумел сделать последний звонок по мобильному телефону. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По словам главы Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами, Але Хашем успел позвонить по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили. Тем не менее имам не сумел дождаться прибытия спасателей и скончался на месте от полученных ран.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. На борту также находился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками все-таки добрались до места назначения.

Профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов высказал мнение, что гибель Раиси и его делегации может притормозить начатый политиком процесс по снижению напряженности в отношениях с США и Израилем.

Больше подробностей о том, что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США поделились разведданными по поводу крушения вертолета Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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