Приговор Треповой по делу о теракте признан законным

Военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой по делу о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«В Первом Западном окружном военном суде оглашен приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении Дарьи Треповой <...> Суд назначил наказание Треповой — 27 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 000 руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор просил увеличить срок заключения Треповой до 28 лет.

До этого портал 47news.ru писал, что в Ленобласти правоохранители обратили внимание на местного жителя после публикации о теракте во время выступления военкора Владлена Татарского. В одном из местных сообществ 17-летний житель Соснового Бора оставил публикацию, где поделился мнением о событии.

Ранее на феминистку Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма из-за слов о трагедии с Татарским.