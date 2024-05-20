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Приговор Треповой по делу о теракте признан законным

Военный суд назначил Треповой 27 лет заключения и штраф по делу о теракте

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой по делу о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«В Первом Западном окружном военном суде оглашен приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении Дарьи Треповой <...> Суд назначил наказание Треповой — 27 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 000 руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор просил увеличить срок заключения Треповой до 28 лет.

До этого портал 47news.ru писал, что в Ленобласти правоохранители обратили внимание на местного жителя после публикации о теракте во время выступления военкора Владлена Татарского. В одном из местных сообществ 17-летний житель Соснового Бора оставил публикацию, где поделился мнением о событии.

Ранее на феминистку Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма из-за слов о трагедии с Татарским.

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