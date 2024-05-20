В Госдуме назвали Зеленского военным преступником

Владимир Зеленский перестанет числиться президентом Украины, но останется военным преступником. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
Президентские полномочия Зеленского официально истекают 20 мая.
«Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа и собственного народа», — заявил парламентарий.
17 мая Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Российский лидер также заявил, что проблема легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, документы необходимо подписывать с легитимной властью.
Ранее экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский может доказать свою легитимность.