Эксперты об отмене льготной ипотеки: «Давно пора отобрать этот антибиотик»

Вопрос отмены льготной ипотеки в России актуален уже давно, с этим решением власти сильно опаздывают, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Эта мера поддержки сильно помогла застройщикам в свое время, однако они успели «разжиреть», из-за того, что ее вовремя не отменили, заявила она НСН.

Еще в январе этого года каждая третья заявка на ипотеку удовлетворялась. При этом, по данным за прошлый год, в 80% случаев россияне на уплату кредита направляют 80% своей зарплаты, а это уже большой риск для экономики страны, подчеркнула Радченко. Сегодня, по ее словам, ситуация налаживается, оформить ипотеку стало сложнее, а из-за неудовлетворительных ставок наблюдается снижение спроса на ипотечные продукты.

«Отмена льготной ипотеки – сбалансированное решение, его давно пора было принять, – убеждена эксперт. – Поддержка помогла застройщикам, но они разжирели. Считаю, что это непрофессионализм команды: вовремя прописали средства – молодцы, но также нужно было своевременно отменять антибиотик. Сейчас побочек больше, чем эффекта».

Напомним, на днях «Известия» сообщили, что замминистра финансов Иван Чебесков подтвердил завершение программы льготной ипотеки с 1 июля. До этого обсуждались разные варианты ужесточения льготного кредитования для разных категорий населения – к примеру, предлагалось повысить ставку с 6 до 12% для семей с детьми старше 6 лет.

Эксперты в беседе с «Газетой.Ru» предупреждали, что отмена льготных программ по ипотеке приведет к падению объема рынка на 15-20%, а в Госдуме предлагали вместо льготного кредитования развивать кооперативы и наемное жилье.

Специалисты ранее отреагировали на запрет строительства малогабаритного жилья в Москве.