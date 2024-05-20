Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.

Кроме того, силы РФ отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, позднее были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Глубокое и Красное.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявил, что положение Вооруженных сил Украины в Харьковской области крайне сложное, в первую очередь это касается города Волчанск.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее на Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска Харьковской области.