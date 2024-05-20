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Пропавшую звезду «Папиных дочек» нашли на стройке

В Подмосковье на стройке нашли пропавшего актера Андрея Светлова

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Пропавшего актера «Папиных дочек» Андрея Светлова нашли на стройке в Подмосковье. Об этом сообщает «Регнум».

О том, что сына нашли, рассказала журналистам его мать — 83-летняя Татьяна Андреевна, потерявшая Светлова. По словам женщины, актер уже вернулся с временной работы домой и в порядке, с ним не произошло «ничего страшного», однако у него украли телефоны.

«Ему пришлось задержаться на объекте в Климовске, потому что нужно было закончить какие-то работы. Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет», — сказала пенсионерка.

Накануне женщина сообщила, что в последний раз сын с ней связывался 12 мая. Женщина обратилась в полицию спустя два дня после пропажи сына. В правоохранительных органах заявили, что не нашли никого похожего по описанию в больницах и среди попавших в происшествия.

Ранее лауреатка «Новой Фабрики звезд» Мария Гордеева рассказала о своей победе.

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