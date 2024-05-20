Ростовчанка провалилась в дыру в полу автобуса

В Ростове-на-Дону женщина получила травму в городском автобусе, провалившись сквозь дыру в полу. Об этом сообщает don24.ru.

По его данным, инцидент произошел в автобусе маршрута 65А около 16 часов в воскресенье. Женщина, провалившаяся в открытый люк в полу салона, получила ссадины. По ее словам, в транспортной компании перед ней извинились, однако долго не сообщали адрес, на который можно направить досудебную претензию. Пострадавшая настаивает, что помимо ссадин она получила психологическую травму.

На фото с места происшествия видно, что в салоне автобуса отсутствует крышка люка в проходе между сиденьями, в проеме видны элементы основания кузова автобуса.

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