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Ростовчанка провалилась в дыру в полу автобуса

В ростовском автобусе женщина провалилась сквозь дыру в полу

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Это Ростов, детка! Типичный РОСТОВ-НА-ДОНУ/VK

В Ростове-на-Дону женщина получила травму в городском автобусе, провалившись сквозь дыру в полу. Об этом сообщает don24.ru.

По его данным, инцидент произошел в автобусе маршрута 65А около 16 часов в воскресенье. Женщина, провалившаяся в открытый люк в полу салона, получила ссадины. По ее словам, в транспортной компании перед ней извинились, однако долго не сообщали адрес, на который можно направить досудебную претензию. Пострадавшая настаивает, что помимо ссадин она получила психологическую травму.

На фото с места происшествия видно, что в салоне автобуса отсутствует крышка люка в проходе между сиденьями, в проеме видны элементы основания кузова автобуса.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина обнаружила в своей квартире хостел для таксистов.

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