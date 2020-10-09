Цена биткоина выросла

Стоимость криптовалюты биткоин подорожала на 2,28%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Таким образом, биткоин достиг в цене $10 870 (на 9.40 мск). Биткоин занимает примерно 58,5% рынка.

Стоимость биткоина начала опускаться во вторник вечером из-за политической неопределенности перед выборами в США и второй волны коронавируса. Цена опускалась до $10 592.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня

— Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

— Цена биткоина опустилась на 1,5%