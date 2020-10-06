Кабмин выделил более 11,2 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Правительство России выделило более 11,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с инфицированными COVID-19 пациентами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Средства в размере 11 254 904 300 рублей будут выделены из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России.

«В целях софинансирования <...> обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат <...>медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Большая часть выплат выделена Москве — 934,5 млн рублей. Санкт-Петербург получит 760,5 млн рублей, Республика Дагестан — 522,6 млн рублей.

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