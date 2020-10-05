Кудрин прогнозирует падение ВВП России до 4-5% в 2020 году

Падение ВВП России по итогам 2020 года может достигнуть 4-5%. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

По его словам, бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в следующем году ожидается восстановительный рост. При этом прогноз не учитывает второй волны коронавирусной инфекции, которая, по мнению, Кудрина, уже началась.

«И тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу, где-то от 4% до 5%», — сказал глава СП, отметив, что точных оценок пока не сделано.

Кудрин выразил мнение, что зима и первый квартал 2021 года будут по-прежнему сложными для экономического роста. И показатели роста на следующий год тоже могут быть изменены.

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