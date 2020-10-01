Перечислены самые популярные города России для экскурсий в октябре

Названы самые популярные российские города для туризма в октябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Tvil.ru.

Список был составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года.

Самыми популярными городами для экскурсионного отдыха оказались Петербург, Москва, Нижний Новгород.

Также интересными для туристов оказались Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин продлил программу туристического кешбэка

— Туроператоры подсчитали, во сколько обойдутся билеты на курорты Египта

— Названы города России, куда поедут отдыхать школьники на каникулах осенью