Кабмин продлил программу туристического кешбэка

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Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях, совершая путешествия по стране до 10 января 2021 года, передает РИА «Новости».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Уточняется, что даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком позднее объявит Ростуризм.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.

Обязательное условие программы — оплата картой «Мир» — осталось прежним.

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