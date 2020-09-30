Кабмин предложил отказаться от индексации зарплат помощников депутатов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, отменяющий на год индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона... предусмотрено приостановление действия части первой статьи 40 Федерального закона № З-ФЗ до 1 января 2022 года», — говорится в тексте.

Часть первая статьи 40 Федерального закона № З-ФЗ устанавливает, что зарплата помощников депутатов и сенаторов индексируется каждый год в соответствии с инфляцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сэкономим на оружии и чиновниках: правительство урежет расходы

— Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электричество на 5% в 2021 году

— В Госдуму внесен проект о «заморозке» накопительных пенсий до конца 2023 года