Задолженность россиян по кредитам превысила 1 трлн рублей

Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября превысила 1 трлн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Так, общие долги по кредитам составили на 1 сентября 1,007 трлн рублей, что на 22% больше, чем аналогичный период прошлого года и на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце. Отмечается, что последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн рублей в ноябре 2016 года.

Доля просрочки в общем объеме задолженности физлиц на 1 сентября составила 5,4%, против 5% годом ранее и 5,2% в августе 2020 года. В конце ноября 2016 года доля просроченных долгов от общего объема ссуд составляла 9,7%.

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