Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Нефтяные цены до конца года будут удерживаться на уровне выше $40 за баррель, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.

«С учетом действия соглашения ОПЕК +, думаю, цены удержатся выше $40» — сказал он.

Кудрин добавил, что при усилении мирового кризиса могут происходить колебания, но, по его мнению, ко государства будут вводить меньше ограничений при второй волне коронавируса. Он подчеркнул, что «цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной, никак не до $20 за баррель».

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