Министр экономики ФРГ выступил против остановки строительства «Северного потока»

Михаил Кириллов

Глава Минэкономики ФРГ Питер Альтмайер выступил против прекращения строительства «Северного потока - 2» из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он указал, что не одобряет пересмотра проектов, которые были заложены на многие десятилетия, сообщает РИА «Новости».

«Проблематично каждые два месяца ставить под сомнение проекты, которые заложены на многие десятилетия», — заявил министр.

По его словам, с таким подходом доверие частных инвесторов будет подорвано и они больше не будут готовы участвовать в таких проектах.

Он добавил, что санкции против России очень часто затрагивают бизнес-отношения германских и европейских компаний.

Ранее представители МИД ряда Европейских стран призвали Германию остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» из-за предполагаемой причастности российских властей к отравлению Алексея Навального.

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