Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией

Греция открыла свои границы для российских граждан, Россия предложила возобновить авиасообщение между странами с 1 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческое посольство в Москве.

Отмечается, что инициатива о возобновлении полетов исходила со стороны Афин, ожидается ответ от Москвы. Российская сторона, в свою очередь, предложила 1 октября.

В настоящее время идут переговоры между авиационными властями двух стран по определению формальностей и условий для возможного возобновления авиасообщения.

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