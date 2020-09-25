Хуснуллин: речи о всероссийской реновации пока нет

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что речи о всероссийской реновации пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас никакой всероссийской реновации нет», — произнес он.

Хуснуллин также добавил, что точные параметры недавно внесенного в Госдуму законопроекта о комплексном развитии территорий станут ясны после первого и второго чтений в Госдуме.

Он подчеркнул, что в настоящий момент проект активно обсуждается. Вице-премьер призвал застройщиков серьезно отнестись к заложенным в нацпроекте положениям о расселении непригодного жилья.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, при принятии которого в России местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья.

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