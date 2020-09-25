ЦУМ в Москве оштрафован на 1 млн рублей за нарушение «масочного режима»

Столичные власти оштрафовали ЦУМ более чем на 1 млн руб. за нарушение масочно-перчаточного режима, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА «Новости».

«Крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на миллион рублей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что столичные власти закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение «масочного режима».

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