Глава Минэкономики Германии вступился за «Северный поток — 2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что «Северный поток — 2» задумывался на десятилетия, поэтому проблематично каждый раз ставить его под сомнения. Об этом пишет ТАСС.

«Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий», — сказал Альтмайер.

Министр добавил, что из-за этого частные инвесторы могут отказываться от участия в таких проектах. По словам Альтмайера, российский газ нужен не только Германии, но и многим странам Евросоюза.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению российского газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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