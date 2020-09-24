Литва призвала остановить строительство «Северного потока — 2» из-за Навального

Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал остановить прокладку газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет агентство BNS.

Отмечается, что за документ проголосовали 47 парламентариев, один воздержался.

«Отравление Навального с использованием паралитического отравляющего химического вещества, созданного в российских лабораториях, которое запрещено международными договорами, совершенно явно показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции», — говорится в документе.

Сейм Литвы подчеркнул, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивной внешней политики. Из-за этого парламент предложил остановить строительство «Северного потока — 2».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

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