«Ъ» узнал, что траты на установку счетчиков могут возложить на россиян
Валерия Исполатова
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Расходы на установку счетчиков могут возложить на россиян, сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, правительство уже поручило ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития проработать этот вопрос до 19 ноября.
Стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи граждан.
Как рассказали газете в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, платежи по ЖКХ могут вырасти после обоснования профильными министерствами финальной суммы, на которую они будут увеличены.
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