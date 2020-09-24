«Ъ» узнал, что траты на установку счетчиков могут возложить на россиян

Расходы на установку счетчиков могут возложить на россиян, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, правительство уже поручило ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития проработать этот вопрос до 19 ноября.

Стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи граждан.

Как рассказали газете в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, платежи по ЖКХ могут вырасти после обоснования профильными министерствами финальной суммы, на которую они будут увеличены.

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