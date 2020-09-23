Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Курс доллара поднялся и превысил 77 рублей на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 17.22 по мск , курс валюты поднимался 1,26% до отметки в 77,07 рублей.

Данный рост отмечен впервые после 22 апреля 2020 года.

При этом курс евро также показал рост на 80 копеек, по данным на 17.24 по мск, достигнув 89,93 рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт рассказал, от чего зависит будущее рубля

— Цена нефти Brent опустилась ниже $41

— Доллар растет к рублю