Пентагон заявил, что у Ирана больше нет ни одного военного корабля в Оманском заливе

CENTCOM: у Ирана не осталось ни одного из 11 кораблей в Оманском заливе

У Ирана больше не осталось ни одного из 11 военных кораблей в акватории Оманского залива. Об этом утверждается в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), опубликованном в социальной сети X.

В CENTCOM подчеркнули, что два дня назад Иран располагал в Оманском заливе 11 кораблями, сейчас там не осталось ни одного. Американские военные добавили, что будут проводить операции по поддержанию свободы судоходства в регионе.

2 марта сообщалось, что США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана. По информации журналистов, удар пришелся по рыболовецкому причалу. В результате загорелись более 100 рыбацких барж и пострадали люди.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

По словам президента США Дональда Трампа, военная операция против Ирана может продолжаться дольше четырех-пяти недель.

