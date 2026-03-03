Размер шрифта
Пенсионерка заразилась опасной инфекцией после падения на ногу гранитной столешницы

Британка чудом выжила и стала инвалидом после падения на ногу тяжелой столешницы
theptida sriwiphak/Shutterstock/FOTODOM

Туристка из Британии попала в больницу во время отдыха на Барбадосе. Она получила травму ноги и заразилась легионеллезом, сообщает Daily Mail.

В январе 2023 года 66-летняя британка Карен Гриффитс отдыхала в отеле Sandals Barbados по системе «все включено». Ночью гранитная столешница у кровати обрушилась на ее правую ногу, когда женщина оперлась на нее.

Нога туристки сильно опухла, и следующие девять дней ей пришлось провести в инвалидном кресле. В таком же состоянии женщина вернулась домой, но в Британии ее госпитализировали с тошнотой, рвотой и жаром.

У пациентки диагностировали легионеллез (острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Legionella), тяжелую пневмонию и почечную недостаточность. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В конце концов женщину выписали, но ей пришлось отказаться от прежнего образа жизни.

«Я чувствую себя совсем другим человеком...Я каждый день плавала, любила гулять и проводить время с друзьями, но из-за сохраняющихся симптомов не могу полностью вернуться к этим занятиям. Сейчас я страдаю от тревожности, депрессии, потери памяти и неуверенности в себе. Я не могу вернуться к работе, и бизнес пришлось закрыть, что вызвало серьезные финансовые трудности. Я также неустойчиво держусь на ногах и дважды падала. Моя семья оказывает мне невероятную поддержку, но это очень трудное время для всех нас», — поделилась Карен.

Финансовое соглашение с туристической компанией, услугами которой воспользовалась семья Гриффитс, пока не достигнуто, а ее представители отказались комментировать дело, пока оно находится в процессе рассмотрения.

Ранее москвичка оглохла во время отдыха на Бали из-за разбившейся о голову бутылки.

 
