Иран запустил новую партию беспилотников по базе США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустил новую серию беспилотников по базе США в Кувейте в рамках 13-го этапа операции «Правдивое обещание — 4». Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, целью дронов является американская база Арифджан в Кувейте.

2 марта иранские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом. Отмечается, что речь идет о самолете F-15. Пилот успел катапультироваться. На видео сняли момент, как он спускается на землю на парашюте.

В тот же день Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что Кувейт в рамках «дружественного огня» сбил три американских истребителя, выполнявших задачи в рамках военной операции США и Израиля «Эпическая ярость» против Ирана. Самолеты F-15E Strike Eagle были сбиты по ошибке системой противовоздушной обороны Кувейта.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее КСИР заявил, что база США в Кувейте полностью выведена из строя.