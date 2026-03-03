Иран пригрозил ударами по гостиницам стран Ближнего Востока, где живут военные США

Американские военнослужащие, находящиеся в гостиницах стран Ближнего Востока, будут рассматриваться Ираном в качестве целей для ударов. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью иранскому государственному телевидению, пишет ТАСС.

«Если американские солдаты укрываются в отелях и прячутся там, то это не является предлогом или причиной того, чтобы Иран отказался от нападения на них», — сказал дипломат.

2 марта Иран атаковал американский самолет Palm Jet, а также взлетно-посадочную полосу в лагере Виктория недалеко от аэропорта столицы Ирака Багдада. В лагере после ударов возник пожар, сам самолет получил повреждения.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

