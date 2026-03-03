Россиянин залил бетоном женщину во время романтического свидания

Под Ростовом мужчина с сайта знакомств расправился с женщиной во время свидания

В Ростовской области мужчина расправился с женщиной во время свидания. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 13 февраля 38-летний мужчина, находясь в своем доме в городе Гуково, поссорился с 45-летней знакомой и ударил ее неустановленным предметом в область головы.

Гостья получила несовместимые с жизнью травмы, а пьяный хозяин с целью сокрытия следов преступления спустил ее тело в подвал жилища и забетонировал его. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным aif.ru, жертва —

45-летняя мать-одиночка Анна Калюжная. Со своим мучителем она познакомилась на сайте знакомств.

У нее остался 18-летний сын-инвалид Евгений и больной отец. Анна полностью их обеспечивала, не надеясь на помощь отца ее ребенка. Тот, узнав о случившемся, отказался забирать сына, заявив, что не знает его.

Татьяна, подруга Анны, забрала к себе ее сына и отца, и просит местную администрацию помочь с решением жилищного вопроса.

«Она успела выбить Жене комнату, но, видимо, не до конца. То есть документы на недвижимость я у подруги нашла, но нужно будет уточнить. Займусь этим, потому что надо парня с дедушкой определить куда-то побыстрее. Жилья у них нет. Пока сложно о чем-то думать, надеюсь, что поскорее разберемся с этим», — говорит Татьяна.

Ранее россиянин пригласил соседку на свидание, а затем избил ее и ограбил.