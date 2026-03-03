В Пентагоне назвали количество погибших на Ближнем Востоке американских военных

Число американских военнослужащих, погибших в в ходе операции против Ирана, увеличилось до шести. Об этом сообщается на официальной странице Число американских военнослужащих, погибших в ходе военных действий на Ближнем Востоке, увеличилось до шести человек. Об этом сообщается на официальной странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

В заявлении говорится, что по состоянию на 16:00 Североамериканского восточного времени 2 марта (00:00 мск 3 марта) было убито шесть американских военных. В CENTCOM объяснили увеличение числа погибших тем, что были обнаружены тела двух ранее числившихся как пропавшие без вести военных с объекта, который был поражён во время одной из первых иранских атак.

2 марта CENTCOM сообщило, что силы противовоздушной обороны Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявших задачи в рамках военной операции США и Израиля «Эпическая ярость» против Ирана.

Ранее Трамп рассказал, сколько может продлиться операция против Ирана.