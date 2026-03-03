Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В столице Ирана прогремели новые взрывы

Серия новых взрывов произошла в центре Тегерана
Reuters

Серия новых взрывов прогремела в центральной части столицы Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, было слышно не менее трех взрывов со стороны улицы Пастор, где расположено много правительственных учреждений, пишет агентство.

До этого США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана. Как отмечается, удар пришелся по рыболовецкому причалу. В результате чего загорелись более 100 рыбацких барж и пострадали гражданские люди.

2 марта спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что у США нет планов по оккупации Исламской Республики или установлению контроля над его энергетическими ресурсами на фоне текущей военной операции США и Израиля против Ирана. Он также подчеркнул, что целью Соединенных Штатов не является смена политического режима в стране.

Утром 28 февраля США в сотрудничестве с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. В своем обращении к гражданам страны президент США Дональд Трамп заявил, что американские и израильские удары объясняются нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!