Армия

Зеленский оценил вероятность всеобщей мобилизации в России

Зеленский: признаков всеобщей мобилизации в России нет
Mindaugas Kulbis/AP

Признаков всеобщей мобилизации в Российской Федерации не наблюдается, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов как минимум для нас. Я думаю, внутри РФ был бы вызов, но тем не менее такой информации не было», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что, по его информации, Россия не выполнила установленные на 2025 год цели СВО, при этом продолжает производить попытки продвижения в восточную часть Украины. Он также выразил уверенность, что российские войска будут продолжать наступательные действия в направлении Запорожской области, и «смотрят на Одесский регион».

До этого Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь против атак Ирана. Президент Украины предложил своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников. Он подчеркнул, что за четыре года украинского конфликта его страна приобрела уникальный опыт в перехвате иранских БПЛА — «Шахедов».

Ранее Зеленский отверг территориальные уступки.

 
